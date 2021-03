Rothenburg. Zu einem tätlichen Angriff auf einen städtischen Mitarbeiter in der Stadt Rothenburg ob der Tauber hat die Polizei jetzt einen mutmaßlichen Täter ermitteln können.

Der Mitarbeiter des örtlichen Schnee-Räumdienstes wurde am Mittwoch, 10. Februar, Opfer einer völlig grundlosen Attacke eines zunächst noch unbekannten Mannes (die FN berichteten). Nun konnte von der Polizei ein 38-Jähriger als dringend tatverdächtig ermittelt werden.

Gegenstände geworfen

Der 51-jährige Bauhofbedienstete war am Tattag zur Mittagszeit in der Rothenburger Klingengasse mit Schneeräumarbeiten beschäftigt, als ihn der Mann zunächst beschimpfte und dann Gegenstände nach ihm warf. Unmittelbar darauf sprang ihn der Unbekannte von hinten an.

Bei dem folgenden Sturz verletzte sich der städtische Mitarbeiter im Gesicht und musste deswegen ambulant medizinisch behandelt werden.

Gute Beschreibung

Aufgrund der guten Personenbeschreibung und eines konkreten Hinweises aus der Bevölkerung konnte der 38-jährige Ortsansässige ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung Strafanzeige erstattet.

Der Tatverdächtige macht keine Angaben zum Sachverhalt und zu den Hintergründen der Tat, teilte die Polizei mit. pol