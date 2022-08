Bernhard Karlstetter vergleicht seine Werke mit "Instrumentalmusik"

Rothenburg. Der Rothenburger Künstlerbund eröffnet am Donnerstag, 1. September, um 19 Uhr im Fleischhaus am Marktplatz die Ausstellung „Bernhard Karlstetter: Bilder & Hörbilder“. Die Vernissage ist für alle Interssierten offen.

Der seit 20 Jahren im Rothenburger Bahnhof wohnende Künstler Bernhard Karlstetter stellt im Rothenburger Künstlerbund einen Querschnitt seiner Werke vor.

Während er, als er Malerei und Grafik an der Akademie der Bildenden Künste München zu studieren begann, fest zu wissen glaubte, dass ihm abstrakte Malerei nichts bedeuten würde, ist ihm dieses „Nichts“ zum festen Ausdrucksmittel geworden. Vergleichen könne man seine Bilder mit Instrumentalmusik, schreibt er, „mit dem Unterschied, dass Musik nur vom Anfang zum Ende gehört werden kann, während man bei einem Bild von jedem Punkt aus anfangen kann, es wahrzunehmen. Instrumentalmusik lebt vom Klang und der Klangfarbe und findet ganz ohne Worte einen Weg in uns“. Das, ist die Ansicht des Künstlers, hätten wir bei Farben verlernt und könne, wenn wir es übten, unsere Augen wieder öffnen.

„Worte lassen dich etwas sehen – Musik nimmt dich mit – Bilder lassen dich schauen“ heißt es auf seiner Webseite. „Was ich schreibe, würde ich nicht malen; was ich male, kann ich nicht schreiben …“

Es werden auch „Hörbilder“ präsentiert – Kompositionen & Collagen aus Tönen, Geräuschen, Sprache und Musik, die den Zuhörer auf eine Reise in die eigene Bilderwelt führen – beim Zuhören findet das ‚innere Auge’ von allein, was es sehen will.

Vorgesehen ist auch eine Lesung aus seinen Büchern. Den genauen Zeitpunkt kann man über die Webseite des Künstlers erfahren: bernhard-karlstetter.de.