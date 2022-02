Bergbahn teils außer Betrieb

Künzelsau. Die Künzelsauer Bergbahn ist wegen Wartungsarbeiten und Gehölzpflege entlang der Schienentrasse am 28. Februar und am 1. März zeitweise außer Betrieb.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Türen an den beiden Waggons der Künzelsauer Bergbahn müssen gewartet werden.

Deshalb kann die Bahn am Montag, 28. Februar und Dienstag, 1. März, nur morgens und abends fahren, tagsüber wird sie durch Busse ersetzt. „Wahrend solcher Wartungszeiten versuchen wir auch andere anstehende Arbeiten mit zu erledigen, um den Betriebsausfall möglichst gering zu halten“, so Günter Kantenwein, Betriebsleiter der Bahn. „Deshalb planen wir parallel zu den Arbeiten an den Waggontüren entlang der Schienentrasse Bäume und Sträucher zurückzuschneiden.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Trotz der Arbeiten ist die Bergbahn am 28. Februar und 1. März von 6.15 bis 8 Uhr und von 18 bis 22.30 Uhr wie gewohnt im Viertel-Stunden-Takt in Betrieb. Von 8 bis 18 Uhr ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, für den folgender Fahrplan gilt: Talstation in Richtung Taläcker Bushaltestelle Claude-Monet-Straße: Erste Fahrt: 8 Uhr, danach alle 30 Minuten; letzte Fahrt: 18 Uhr.

Taläcker Bushaltestelle Claude-Monet-Straße in Richtung Talstation: Erste Fahrt: 8.15 Uhr, danach alle 30 Minuten; letzte Fahrt: 17.45 Uhr.