Wie erst jetzt bekannt wurde, ist vor wenigen Tagen der früherer Niederstettener Lehrer Hans Brucklacher (Jahrgang 1934) gestorben. Zuletzt wohnhaft in Oberrot bei Gaildorf war Brucklacher als Schullehrer, Musiker und Heimatkundler in und um Nieder-stetten weithin bekannt.

Brucklacher wirkte in seinen jungen Jahren (ab 1963) noch an der Schule von Oberstetten, ab 1967 in Wermutshausen,

...