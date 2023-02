Beim Theaterspiel lernen

Röttingen. Die Theaterakademie des Jungen Theaters Röttingen bietet einen zweitägigen Intensivkurs „Theaterpädagogisches Programm für Kinder und Jugendliche“ an.

Am ersten Märzwochenende erhalten Kinder und Jugendliche erneut Einblicke ins Thema Theater und können dabei eine Menge über sich selbst lernen.

Theaterspielen bedeutet für viele, eine Rolle einzuüben und sie möglichst authentisch auf der Bühne darzustellen.

Bei der Theaterakademie wiederum steht die Persönlichkeit des Kindes im Vordergrund und wie es seine Rolle selbst entwickeln kann. Sie ist eine Kooperation zwischen dem Jungen Theater der Frankenfestspiele Röttingen und der Theaterpädagogin Gabriela Anna Schmid. Die Teilnehmer entwickeln in der Akademie ihr eigenes Theaterstück, sind Autor, Schauspieler, Tänzer und Sänger in einem. Sie haben die Möglichkeit, sich frei zu spielen und selbst zu entdecken.

Die Akademie findet am 4. und 5. März in der Alten Schule Röttingen statt und ist für Kinder und Jugendliche ab sechs bis 16 Jahren geeignet. Am Samstag findet die Akademie von 10 bis 17 Uhr statt. Am Sonntag bringen die Teilnehmer ihr selbst entwickeltes Stück für Eltern und Gäste ab 15 Uhr auf die Bühne. Mitmachen können bis zu 15 Kinder. Die Leitung und Durchführung der Akademie liegt bei den Theaterpädagoginnen Gabriela Anna Schmid und Frederike Faust (Leiterin Junges Theater Frankenfestspiele Röttingen). Neben den theaterpädagogischen Workshops Ende Juli und August erwartet die Zuschauer ein buntes Programm für Groß und Klein. Das Wittener Kinder- und Jugendtheater ist erneut zu Gast in Röttingen, diesmal mit dem actionreichen Familientheaterstück „Michel in der Suppenschüssel“. In Zusammenarbeit mit vier Schulen aus der Region bringt das Junge Theater mit insgesamt 80 Kindern und Jugendlichen das Musical „Tabaluga – Es lebe die Freundschaft“ auf die Bühne.

Ebenfalls erwartet die Besucher mit „Der Räuber Hotzenplotz“ eine musikalische Gaunerjagd. Auch der „Festspiel-Aperitif“ am 24. Mai mit jungen Chören und Musikgruppen steht wieder auf dem Programm. Informationen unter www.frankenfestspiele.de. Karten gibt es im Festspielbüro, online und in den externen Reservix-Vorverkaufsstellen.