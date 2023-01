Bei Rüsselhausen Reiterinnen und Pferde gefährdet

Rüsselhausen. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, nachdem ein Audi-Fahrer am Montagnachmittag drei Personen mit ihren Pferden in -Rüsselhausen gefährdete. Die drei Frauen waren gegen 17 Uhr auf der Brücke von Herrnzimmern in Richtung Ortskern unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt kam ihnen der Fahrer eines weißen Audi A3 entgegen, der als circa 20 Jahre alt und blond beschrieben wurde. Dieser fuhr wohl mittig auf der Brücke, bremste nicht ab und soll die Reiterinnen mit ihren Pferden sehr knapp passiert haben. Zeugen, die den Vorgang beobachten konnten oder Hinweise zum Fahrer geben können, sollten sich unter Telefon 07931/ 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.

