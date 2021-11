Bei „Grün“ ist noch Platz

Schwäbisch Hall. Für den Besuch des Weihnachtszaubers auf dem Haller Marktplatz ist neben einem Impf- oder Genesenennachweis auch ein tagesaktueller negativer Corona-Test Voraussetzung. Dafür steht im Lebkuchenhaus am Fischbrunnen ein Testangebot zur Verfügung. Wer hier Wartezeiten vermeiden möchte, kann selbstverständlich auch ein tagesaktuelles Testat einer offiziellen Teststelle verwenden.

An den Checkpoints (im Gebäude Am Markt 9, am Zugang an der Oberen Herrngasse und in der Tourist Information während derer Öffnungszeiten) werden dann alle Testnachweise sowie die Impf- und Genesenennachweise geprüft. Sind die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, erhalten die Besucherinnen und Besucher ein Armbändchen für die Einlasskontrolle.

Da die zulässige Personenzahl auf dem Markt begrenzt ist, wurde ein weithin sichtbares Ampelsystem eingeführt. An der Beleuchtung im Obergeschoss des Gebäudes Am Markt 9 ist der aktuelle Besucherstand abzulesen: Bei grün ist noch ausreichend Platz auf dem Weihnachtsmarkt, bei gelb nähert sich die Personenzahl der Kapazitätsgrenze. Bei rotem Licht ist aktuell kein Zugang möglich. Die Stadtverwaltung weist zudem darauf hin, dass der Marktplatz außerhalb der Umzäunung auf weiterhin überquert werden kann. Das Sicherheitspersonal ist bei Fragen behilflich. Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 20 Uhr, stv