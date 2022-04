Bei Gegenverkehr überholt

Giebelstadt. Zu einem gefährlichen Überholmanöver mit anschließender Flucht kam es in der Nacht auf Mittwoch auf der B19 auf Höhe an der Point bei Giebelstadt (Landkreis Würzburg). Der Fahrer eines VW-Sharan befuhr die B19 von Würzburg kommend in Fahrtrichtung Giebelstadt. Hierbei überholte er einen LKW, obwohl Gegenverkehr herrschte. Der LKW-Fahrer musste aufgrund des gefährlichen Überholmanövers stark abbremsen und nach rechts ausweichen. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste ebenfalls stark bremsen und ausweichen. Dennoch streifte der VW-Fahrer beim Wiedereinscheren den durch ihn überholten LKW, wobei an diesem ein Schaden im vorderen linken Bereich entstand. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen, wurde das ebenfalls beschädigte Fahrzeug des Unfallverursachers festgestellt und der zum Tatzeitpunkt verantwortliche Fahrer ermittelt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1000 Euro.

Der gefährdete Fahrzeugführer, welcher dem Überholenden ausweichen musste, soll sich mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt, Telefon 09331/8741-130 in Verbindung setzen. Sollten weitere Zeugen die Gefahrensituation beobachtet haben, sollen sie sich ebenfalls bei der Polizeiinspektion Ochsenfurt melden.

