Zusammen mit seiner Frau Andrea baut Werner Hoffmann grünen Spargel an, wo man ihn erstmal nicht vermutet: in Bovenzenweiler; also zwischen Schrozberg und Spielbach.

Bovenzenweiler. So wie sich die Geister bei der grün-schwarzen Politik scheiden, so ist es wohl auch bei der Wahl zwischen grün und weiß beim Frühjahrsgemüse Spargel. „In Italien wird hauptsächlich der feine grüne Spargel

...