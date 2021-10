Behandlung wird vorgestellt

Bad Mergentheim. Jedes Jahr erkranken in Deutschland knapp 70 000 Frauen neu an Brustkrebs. Damit ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebserkrankung der Frau. Durch Fortschritte in der Therapie, ist es in den vergangenen Jahren allerdings gelungen, die Überlebenschancen der Betroenen deutlich zu verbessern, so dass die meisten Patientinnen mit Brustkrebs ihre Erkrankung heute langfristig überleben. In ihrem Online-Vortrag „Therapie bei Brustkrebs – geht das auch mit Tabletten?“, am Donnerstag, 4. November, um 18 Uhr, stellt Dr. Katja-Simone Roth, leitende Oberärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Caritas-Krankenhaus, die verschiedenen Therapiemöglichkeiten vor. „Das Spektrum der Behandlungsverfahren bei Brustkrebs (Mammakarzinom), hat sich erfreulicherweise in den vergangenen Jahren deutlich erweitert“, betont Dr. Roth, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und spezialisiert auf onkologische Diagnostik und Therapie. „Neben Operation und Bestrahlung und hat sich vor allem die Chemotherapie deutlich weiter entwickelt, so dass man hier im Brustzentrum, individuell für jede betroffene Frau, einen angepassten Therapieplan erstellen.“ So könne in einigen Fällen allein die Gabe von bestimmten Medikamenten mit Antikörpern den Tumor bekämpfen. In anderen Fällen sei nach wie vor Operation, Strahlentherapie oder Hormontherapie beziehungsweise eine Kombination aus mehreren Behandlungsverfahren sinnvoll. In ihrem Vortrag erläutert die Gynäkologin die verschiedenen Therapiemöglichkeiten und zeigt auf, in welchen Fällen diese erfolgreich angewendet werden können.

Interessierte können schon vorab Fragen per E-Mail an Dr. Roth senden, die sie an diesem Abend beantworten wird. Eine Anmeldung ist bei Dr. Katja Roth unter E-Mail veranstaltung@ckbm.de oder unter Telefon 07931/582020, erforderlich.