„Beethoven und Co in Hohenlohe“

Künzelsau/Niederstetten. Eine Ausstellung unter dem Motto „Beethoven & Co. in Hohenlohe“ findet vom 2. August bis 10. September in Künzelsau im Rahmen des Hohenloher Kultursommers statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu jeder Kultursommer-Spielzeit gehört seit vielen Jahren eine Sonderausstellung, die das Musikfestival zusammen mit seinem Hauptsponsor der Sparkasse Hohenlohekreis gemeinsam realisiert.

Die für letztes Jahr im Beethoven-Jubiläumsjahr anberaumte Ausstellung „Beethoven & Co. in Hohenlohe“ wird nun ab 2. August im Kundenfoyer der Sparkasse Künzelsau gezeigt und ist bis zum 10. September zu sehen. Die Informationstafeln dieses Jahr zu zeigen, passt aus einem wesentlichen Grund: 1791 hält sich der junge Ludwig van Beethoven in Mergentheim auf. Nach dem Geburtstagsjahr Beethovens 2020 jährt sich dieses Ereignis nun zum 230. Mal. Die Ausstellung beleuchtet kurz, welche großen Komponisten sich in Hohenlohe aufgehalten haben und welche Beziehungen sie ins Hohenlohische hatten.

Gezeigt wird der Stammbaum Johann Sebastian Bachs, der sich in Öhringen und Langenburg verzweigt und erklärt, wie Franz Liszt von Kardinal Gustav Adolf von Hohenlohe-Schillingsfürst gefördert wird und wie es durch eine geplante Hochzeit zu einer verwandtschaftlichen Beziehung nach Schillingsfürst gekommen wäre.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Darüber hinaus werden ebenso Hohenloher Komponisten in Kurzbiografien vorgestellt, die fast in Vergessenheit geraten sind, deren Werke allerdings von nicht zu unterschätzender kompositorischer Qualität sind, wie zum Beispiel der gebürtige Niederstettener Friedrich Witt. Des Weiteren kann man lesen, wie Carl Ludwig Junker, Komponist und Pfarrer aus Kirchberg an der Jagst, den jungen Beethoven in Mergentheim spielen hört und darüber berichtet. Ferner werden die Hofkapellmeister der hohenlohischen Fürstenhöfe und die musikalische Tradition der Harmoniemusiken vorgestellt – gewissermaßen die frühe Grundlage für das Musikfestival Hohenloher Kultursommer. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung kann während den Öffnungszeiten der Sparkasse besichtigt werden.

Konzert in Niederstetten

Musikalisch wird das Thema im gleichnamigen Konzert am Samstag, 18. September, in der Jakobuskirche in Niederstetten – Geburtsort von Friedrich Witt und Heinrich Düring – gewürdigt. Die Fürstlich Löwensteinische Hofmusik hat dafür Stücke im Programm, die seit über 200 Jahren nicht mehr aufgeführt wurden.