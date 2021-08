Beethoven trifft auf Mozart

Langenburg. Das „Concertino Ensemble“ und die mit ihm bereits lange verbundene Pianistin Liga Skride werden beim Hohenloher Kultursommer im Barocksaal des Langenburger Schlosses am Sonntag, 22. August, Mozart und Beethoven musikalisch aufeinandertreffen lassen.

Ob sich beide Komponisten je begegneten, ist bis heute unklar. Die einzige Möglichkeit bot sich Ludwig van Beethoven Anfang 1787, als er zu Studienzwecken von Bonn nach Wien gereist war.

Einfluss übte die Musik Wolfgang A. Mozarts auf die von Beethoven sicherlich aus. Das loten die jungen Musikerinnen und Musiker aus, wenn sie eine Streichquartettversion der Ouvertüre zu Mozarts Oper „Le nozze di Figaro“ auf Beethovens Variationen über die Arie „Se vuol ballare“ aus derselben Oper treffen lassen.

Neben kammermusikalischen Aspekten mit einzelnen Sätzen aus dem B-Dur-Klaviertrio op. 97, dem so genannten Erzherzog-Trio, und der Violinsonate in c-Moll op. 30 Nr. 2, werden Kammermusikfassungen konzertanter Werke dieser beiden Komponisten gegenübergestellt. Von Beethoven ist dies die Romanze für Violine und Orchester in G-Dur op. 40.

Selten zu hören

Von Mozart wird das sehr selten zu hörende Fragment gebliebene Konzert für Klavier, Violine und Orchester in D-Dur KV315f erklingen. Konzertbeginn ist um 18 Uhr. Bei Konzerten in geschlossenen Räumen ist durchgängig ein medizinischer Mund-Nasenschutz zu tragen. Zudem gilt bei Konzerten in Innenräumen der Nachweis über die 3 G, geimpft, genesen oder getestet. Es genügt ein Schnelltest, der nicht länger als 24 Stunden zurückliegt.

Karten und weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle in Künzelsau, Telefon 07940/18-348, oder auch im Internet: www.hohenloher-kultursommer.de. Es gibt auch noch Karten an der Abendkasse.

Das Konzert der Hot Club Harmonists am Samstag, 21. August, 19.30 Uhr in der Tauberphilharmonie Weikersheim ist bereits ausverkauft.