Beachvolleyballmeisterschaften in Röttingen boten Spiele auf hohem Niveau

Röttingen. „Das ist ein richtig geiles Turnier“, waren die ersten Worte von Quirin Viereck, FSJ’ler beim Bayerischen Volleyballverband und ehemaliger Spieler des VCO München, nach dem Endspielsieg bei der 26. Stadtmeisterschaft im Beach-Volleyball von Röttingen.

Nach dem coronabedingten Ausfall im letzten Jahr hatten sich zahlreiche Teams aus Nah und Fern für das auf 16 Mannschaften gedeckelte Turnier angemeldet. Den Siegerpokal durften nach einem äußerst spannenden 15:21, 21:13 und 16:14 im Tiebreak entschiedenen Endspiel die „Flying Hippos“ mit Hannah Raupp, Natalja Rösch, Paul Gehringer, Luis Brandt und Quirin Viereck in Empfang nehmen. Kontrahent „Walross strandet“ hielt mit ehemaligen Bayernligaspielern die Begegnung lange offen, obwohl ihnen der ehemalige Jugendspieler des TSV Röttingen, Paul Gehringer (20), ein aktueller Bundesligaspieler vom TSV Unterhaching, gegenüberstand. Platz drei ging an die Bad Mergentheimer „Cheese Cake“, die „Tripple Whopper“ (Igersheim/Hollenbach) mit 21:15 und 21:18 besiegten.

Das hohe Niveau der Spiele ergab sich durch zahlreiche Teams aus Würzburg, Bad Mergentheim, Niederstetten und selbst aus der Landeshauptstadt München. Auch der neue Modus mit vier Vorrundengruppen auf allen vier Feldern und anschließender K.o.-Runde nach Setzliste überzeugte. Da wegen den Coronabestimmungen duschen nicht erlaubt war, sorgte ein Sprung in die Tauber oder Strandbarbesuch für die nötige Abkühlung. Bürgermeister Hermann „Fernando“ Gabel bedankte sich bei der Siegerehrung beim Orga-Team mit Dr. Bernd Dollmann und Winfried Hubert an der Spitze für die hervorragende Durchführung der Meisterschaft. Dollmanns Dank wiederum galt sowohl der Stadt Röttingen als auch den zahlreichen Sponsoren, ohne die solch ein Turnier in dieser Größenordnung nicht durchführbar wäre. brun