Bauten und Installationen für Neugierige geöffnet

Bad Windsheim. Eine neue „Storchenkamera“ ist soeben auf dem Dach der Spitalkirche in Bad Winds-heim in Betrieb genommen worden. Und unter dem Dach der Spitalkirche schweben weiße Tauben, die für eine Pfingst-Installation im Museum Kirche in Franken gefertigt wurden.

Störche auf dem Dach und Tauben unterm Dach – so präsentiert sich derzeit die Spitalkirche in Bad Windsheim, die Teil des Fränkischen Freilandmuseums des Bezirks Mittelfranken ist.

Ab Mittwoch, 19. Mai darf das Museum wieder öffnen und die Besucher können einen Blick in die neue Ausstellung des „Museum Kirche in Franken“ werfen.

Aus einem Outreach-Projekt ist eine interessante Installation geworden: 18 Senioreneinrichtungen im Landkreis und darüber hinaus bis Rothenburg ob der Tauber waren beteiligt und haben hunderte weiße Tauben in Origami-Technik gefaltet, die nun im Dach der Spitalkirche schweben.

Hunderte weiße Tauben

Das Symbol der weißen Taube spielt in der biblischen Geschichte des Pfingstfestes eine ganz besondere Rolle. Am Pfingstsamstag kommt eine Installation der Künstlerin Andrea Thema dazu, die am „Pfingstloch“ der Spitalkirche die Ausschüttung des Heiligen Geistes über die Jünger Jesu visualisieren wird.

Auf dem Dach der Windsheimer Spitalkirche ist nach einer längeren Pause eine neue Storchenkamera installiert worden, nachdem die alte defekt war und für sie keine Ersatzteile mehr verfügbar waren.

Nun kann das Geschehen im Storchennest bequem vom heimischen PC unter https://freilandmuseum.de/besuch/storchennest verfolgt werden. Die beiden Jungstörche werden in Kürze mit ihren Flugübungen beginnen.

Farbe und Licht

Das Museum Kirche in Franken, das Teil des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim ist, hat eine religiöse Tradition in neuer Form wieder aufgenommen. Seitdem startet die Pfingstwoche mit einer künstlerischen Intervention am Himmelsloch im Chor der Windsheimer Spitalkirche.

Das textile Kunstwerk „Feuerzungen“ wurde von der Künstlerin Andrea Thema eigens für die Spitalkirche zum Heiligen Geist in Bad Windsheim geschaffen.

Vom 22. Mai bis 6. Juni können Museumsbesucher zu den Öffnungszeiten des Museums täglich zwischen 10 und 12.30 Uhr und 13 bis 18 Uhr einen Blick auf diese eindrucksvolle Installation werfen. Farbe und Licht spielt dabei eine besondere Rolle. Der Kirchenraum lädt ein, beim Anblick zu verweilen und der Bedeutung des Pfingstfestes nachzuspüren. pm