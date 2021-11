Hohenlohekreis. Das Landratsamt Hohenlohekreis, Landwirtschaftsamt, veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Obsthof Albrecht Rembold aus Baumerlenbach und dem Obst- und Gartenbauverein Kocher-Jagst, einen Baumschnittkurs für Obstbäume und Beerensträucher. Der Kurs beginnt am Freitag, 12. November, von 19 bis 21.30 Uhr in der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell mit einem theoretischen Teil. Hier erhalten die Teilnehmenden allgemeine Informationen zum Obstbaumschnitt und Schnitttechniken für Beerensträucher. Das erlernte Wissen wird am Samstag, 13. November, im Obstsortengarten der Stadt Öhringen in der Cappelaue angewandt. Von 9 bis 13 Uhr wird der Schnitt in Kleingruppen an Streuobstbäumen in verschiedenen Altersstufen geübt. Es gelten die Regelungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Eine Anmeldung ist beim Landwirtschaftsamt per E-Mail an Landwirtschaftsamt@Hohenlohekreis.de oder unter Telefon 07940/18601 erforderlich.

