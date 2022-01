Prof. Dr. Alexander Bauer übernimmt ab dem 1. Februar alle Führungsaufgaben als Chefarzt der Kardiologie am Diak in Schwäbisch Hall. Er und der dann geschäftsführende Oberarzt Dr. Michael Hänel bilden die Führungsspitze in der Klinik Innere Medizin I. Bauer bleibt weiterhin auch Chefarzt für Kardiologie am Klinikum Crailsheim. Hänel ist 2020 vom Herzzentrum Bad Neustadt ans Diak-Klinikum

