Bauer-Bilder zur Saisoneröffnung

Braunsbach. Zum Saisonbeginn am 10. April eröffnet das Rabbinatsmuseum Braunsbach eine Sonderausstellung. Zu sehen sind Bilder des Braunsbacher Fotografen und Gottlob-Haag-Ehrenringträgers Roland Bauer, der die letzten Vertreter des traditionellen Handwerks in beeindruckender Weise darstellt. Gleichzeitig verbindet das Rabbinatsmuseum diese fotografische Dokumentation mit der Geschichte der Landjuden in der Region. Sie greift das Stereotyp antisemitischer Äußerungen auf, dass Juden kein Handwerk ausüben könnten.

Ihnen wird oft eine ablehnende Haltung gegenüber körperlicher Arbeit nachsagt. Deshalb werden Erklärungen für die angeblich einseitige Berufsstruktur der Juden durch die Geschichte hindurch gegeben und Gegenbeispiele vorgestellt.

Eröffnung der Ausstellung ist am 10. April um 15 Uhr. Nach einem kurzen Grußwort von der Leiterin des Museums, Elisabeth M. Quirbach, und des Fotografen Roland Bauer ist Gelegenheit zum Schauen und zum Austausch bei koscherem Wein.

