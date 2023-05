Bandfestival geht in die nächste Runde

Künzelsau/Bad Mergentheim. Das nächste Konzert im Rahmen des Bandfestivals UpBeat Hohenlohe findet am Samstag, 6. Mai, um 19 Uhr an. Das Duo „Loud Kid“ mit Festivalleiter Johannes Ludwig ist an der Freien Schule Anne-Sophie in Künzelsau zu Gast. Die Duopartner improvisieren einfach drauf los, sehr melodiös und groovy, gemixt mit einigen elektronischen Effektgeräten.

Die beiden Freunde Alex Parzhuber (Schlagzeug) und Johannes Ludwig (Saxophon) trafen sich spontan zum gemeinsamen Spielen und improvisierten ihr erstes Album – eine wilde und fantasievolle Reise durch eine verrückte elektro-akustische Soundwelt mit aus dem Stand erschaffenen Songstrukturen, die einen intuitiven Hörgenuss ermöglichen. Alex und Johannes spielen schon lange in anderen Projekten zusammen und kennen sich so gut, dass sie jederzeit in alle Richtungen gehen können.

Die Profis coachen eine eigens zusammengestellte Band aus Schülerinnen und Schülern der Freien Schule Anne-Sophie, die dann ins Konzert am 6. Mai eingebunden wird. Das letzte Konzert der UpBeat-Reihe findet am 20. Mai in Bad Mergentheim mit der Band „Heidi Bayer’s Virtual Leak“ und Schülerinnen und Schülern des GTO aus Osterburken statt. Karten und weitere Informationen gibt es bei der Geschäftsstelle in Künzelsau, Telefon 07940/18-348, an der Abendkasse oder im Internet: www.hohenloher-kultursommer.de oder www.reservix.de