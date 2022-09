Band rockt in Spielbach

Spielbach. Die Rockband Free Daze wird die Scheune in der Dorfmitte von Spielbach (Landkreis Schwäbisch Hall) am Samstag, 1. Oktober, ab 20.30 Uhr mit Livemusik vom Feinsten rocken. Mit einer genialen Selektion von virtuos in Szene gesetzten Cover-Nummern aus Soul, Funk, Rhythm & Blues, Rock ´n Roll und Hardrock präsentieren Free Daze einen perfekten Querschnitt aus sechs Jahrzehnten Popmusik. Live, authentisch, handmade – Grooves, die mitreißen. Veranstalter ist die Dorfgemeinschaft Spielbach. Bild: Veranstalter

