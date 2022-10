Bovenzenweiler. Die Band „Praxis“ gestaltet am Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr, das Opening der Herbstsaison bei den Feuchters in Bovenzenweiler. Eigene Wege ist die seit 1982 existierende Band „Praxis „schon immer gegangen, nicht nur bei den Instrumenten. Auch mit der Hohenloher Sprache, der Kombination von Musik mit exquisiter Unterhaltung aber auch ein bisschen Theater gingen sie neue Wege. Anmeldungen unter Telefon 07939-8025 oder per mail sind erforderlich. Bild: Praxis

