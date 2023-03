Bald beginnt wieder die Pilgerzeit

Odenwald-Tauber. Wenn Pilgerbegleiterin Ingeborg Raab am 1. April mit 45 Pilgern eine weitere Etappe auf dem Jakobusweg zurücklegt, dann hat dies schon eine gewisse Tradition. Im Vorjahr waren nämlich – ausgerichtet vom Burgberg-Tauber-Gau – bereits zwei Etappen auf dem Jakobusweg von Schrozberg bis Geislingen am Kocher erwandert worden, die erstgenannte sogar im Schneegestöber. Aber das hielt damals die Wanderer damals nicht ab, nach dem von Schrozbergs Pfarrer Georg Leiberich erteilten Segen loszuziehen.

Pilgern ist „in!“ Das unterstreicht auch die von der evangelische Landeskirche herausgegebene Broschüre „Pilgerwanderungen in Baden-Württemberg“, die sogar zielgruppenbezogene Angebote macht, zum Beispiel für Männer oder Trauernde, einen oder mehrere Tage lang.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern leistet sich mit Dr. Oliver Gußmann in Rothenburg und anderen Pfarrern entlang des Mittelfränkischen Jakobusweges sogar offizielle Ansprechpartner und unterhält ein eigenes Pilgerzentrum in Nürnberg.

Angesichts dieser Fülle legte sich die Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft schon 2011 darauf fest, keine neuen Wegestrecken mehr in Angriff zu nehmen. Das hält wiederum Tourismusverbände nicht davon ab, eigene Wegstrecken als Pilgerwege auszuweisen, wie vor einigen Jahren die Via Romea von Stade nach Rom, die zwischen Rothenburg und Dinkelsbühl auch die hiesige Region berührt.

Soll man es als besonderen Glücksfall bezeichnen, dass ausgerechnet durch den ansonsten touristisch wenig berührten Nordosten des Landkreises gleich drei Jakobuswege führen? Eine Spurensuche lohnt sich. Genau genommen sind es die folgenden Hauptrouten: der Jakobsweg von Rothenburg nach Speyer (Nordroute und Südroute), der Fränkisch-Schwäbische Jakobsweg von Würzburg nach Ulm und der Jakobsweg von Rothenburg nach Rottenburg und über Horb, Wolfach und Freiburg nach Thann im Elsass.

Diese Routen gelten eher als Zubringerwege zum eigentlichen Camino de Santiago, die Hauptverkehrsachse in Nordspanien. Sind also die seither entstandenen „Wege der Jakobspilger“ reine Fantasiestrecken?

Wanderer auf den südwestdeutschen Jakobuswegen können sich spätestens am Freiburger Münster belehren lassen. Dort zeigt in der Nikolauskapelle ein Relief aus dem frühen 13. Jahrhundert, wie Jakobus einem Pilger symbolisch die Krone des Lebens aufsetzt. Urkundlich war die Pilgerfahrt nach Santiago wohl schon 150 Jahre früher nachweisbar. Aber später wurden andere spirituelle Orte wichtig, Klöster entstanden und Wallfahrten ersetzten Pilgerwege.

Lag es eher am Europarat, der den Camino 1987 zum ersten europäischen Kulturweg erklärte oder an einem Besuch Papst Johannes Paul II. in Santiago de Compostela, dass die im Mittelalter belegte Wallfahrt zum legendären Grab des Jakobus plötzlich wieder populär wurde?

Einer der ersten „Promis“ auf dem Jakobusweg, lange vor Hape Kerkeling, war der frühere Aalener Bundesminister und CDU-Generalsekretär Bruno Heck, ein Freund des Künstlerpfarrers Sieger Köder. Köder schreibt im Vorwort des Standardwerks von Wolfgang Lipp, „Der Weg nach Santiago“: „Eines Tages sagte er (Bruno Heck): ‚Du Sieger, in Spanien gibt’s einen uralten Pilgerweg’. Er hat mich auf den Jakobusweg gebracht. Seither hat mich der Heilige nicht mehr losgelassen.“ 1979 wagten Köder und Heck die erste gemeinsame Reise nach Santiago de Compostela.

„Damals war der Weg ja noch völlig unbekannt und es gab auch nicht so viele Pilger wie heute“, erzählt Köder. Ein Blick in die Statistiken des Domkapitels der Kathedrale bestätigt dies. 1979 waren es gerade einmal 231 Pilger, die in Santiago eintrafen, zwei kamen von der Ostalb. Seit 2012 sind es jährlich fast konstant über 200 000 Pilger, die Corona-Jahre ausgenommen.

Bei den Jakobuswegen in der Region handelt es sich durchweg um bereits vorhandene Wanderwege, häufig schon als solche klassifiziert und markiert, so dass die Beschilderung mit der Jakobsmuschel lediglich eine Ergänzung darstellt.

Leitend jedoch sind die Jakobuskirchen entlang des Weges oder am Jakobusweg Rothenburg-Speyer. Dieser Weg ist sicher historisch gesehen der authentischste, wird heute aber weniger begangen als die beiden anderen. Er verläuft von Rothenburg nach Westen und folgt hierbei der uralten „Hohen Straße.“

Bereits die Etzlaub-Karte von 1501 weist diese Straße als Teil einer Fernverbindung von Prag nach Paris aus, ihre Bedeutung war aber im Hochmittelalter noch höher. Über Schrozberg, wo man das Jakobifest feiert, führt der Weg nach Erpfersweiler, wo der Jakobusweg nach Rottenburg abzweigt.

Eine Jakobusinitiative aus Mühlhausen im Kraichgau hat diese Hohe Straße so beschrieben: „Dieser Abschnitt durch das Hohenloher Land ist geprägt durch eine einzigartige Natur, malerische Täler, Bäche, Wälder und Höhenzüge mit fantastischen Blicken über das Land und auf kleine fränkische Ortschaften. Es ist eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch, weiträumig, lieblich und so dünn besiedelt, wie man es heutzutage kaum noch irgendwo findet.“ Also ein Weg zum Meditieren, wenn man über Simmetshausen am Hegenest vorbei ins Jagsttal absteigt und jenseits der alten Jagstbrücke in Heimhausen auf der anderen Jagstseite talabwärts weitergeht.

Vielleicht liegt es an den vielen Flussmäandern, die der Wanderer entlang der Jagst erlaufen muss, um endlich zum Zwischenziel in Bad Friedrichshall anzukommen, dass gerade dieser Weg ein Schattendasein führt. Kürzer wäre es von Heimhausen auf der Hohen Straße, dann weiter mindestens bis zum Kloster Neusaß, einer einsamen Klostergründung, die auf die Herren von Bebenburg zurückgeht, die dann ins „schöne Tal“ nach Schöntal verlegt wurde. Aber hier oben fehlen die Übernachtungsmöglichkeiten.

Ganz anders in Rothenburg: Hier können die Pilger sowohl in der Jugendherberge als auch in den vielen Hotels übernachten. So auch die Männergruppe um den früheren Blaufeldener Pastoralreferenten Felix Edelmann, die seit vielen Jahren immer an einem Septemberwochenende etappenweise auf dem Jakobusweg unterwegs ist: Zuerst von Erfurt über Bamberg und Rothenburg bis Schrozberg, im Vorjahr von Tübingen über die Zollernalb und heuer weiter bis Donaueschingen.

Die Gruppe ist ein eingeschworenes Team, das entsprechend motiviert auch 25 bis 30 Kilometer lange Tagesetappen mit Gepäck gut bewältigt. Immer dazu gehören auch die geistlichen Impulse zwischendurch, die der inneren Einkehr dienen. Spätestens beim Abendessen darf dann auch der leibliche Genuss dazukommen, denn die Anstrengung ist schließlich nicht von der Hand zu weisen – Pilgern bleibt immer eine Herausforderung.