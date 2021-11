Bahnübergang zwei Tage gesperrt

Markelsheim. Wegen Prüf- und Wartungsarbeiten ist der Bahnübergang in der Weikersheimer Straße in Markelsheim am Mittwoch, 1., und Donnerstag, 2. Dezember, für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Fußgänger können den Übergang passieren. Der aus Richtung Weikersheim kommende Verkehr wird über den Kreisverkehr am „Kaufland“ umgeleitet, um als Rechtsabbieger nach Markelsheim einfahren zu können, da es keine Linksabbiegerspur gibt. Innerhalb des Ortes muss der Verkehr über den Bahnübergang in der Bad Mergentheimer Straße ausweichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort ist im gleichen Zeitraum lediglich der Übergang für Fußgänger gesperrt. Alle erforderlichen Umfahrungen sind ausgeschildert.