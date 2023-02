Bahnhalt in Vorbachzimmern: FDP für Reaktivierung

Main-Tauber-Kreis. Stephen Brauer, FDP-Landtagsabgeordneter aus Crailsheim und Betreuungsabgeordneter für den Main-Tauber-Kreis, war jüngst auf Initiative des Ortschaftsrates im Niederstettener Ortsteil Vorbachzimmern zu Gast, um sich aus erster Hand über die Forderung aus der Ortschaft zur Wiedererrichtung eines Bahnhaltepunkts zu informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Empfangen wurde Brauer, der unter anderem vom Kreisvorsitzenden Benjamin Denzer sowie vom Weikersheimer Kreisrat Jürgen Vossler begleitet wurde, von Ortsvorsteher Gerhard Hauf. Dieser berichtete zunächst über die Geschichte des 1985 letztmals angesteuerten Bahnhaltepunktes in Vorbachzimmern.

Trotz massiver Anstrengungen über viele Jahre hinweg, welche durchweg von einer großen Mehrheit aus den Reihen der Bevölkerung getragen worden seien, sei es dem Ortschaftsrat bis dato nicht gelungen, aufseiten der Kommunal- und Landespolitik sowie bei der Bahn ausreichend Sensibilität für die Angelegenheit zu erzeugen, so Hauf laut Pressemitteilung der FDP. Brauer und seine Begleiter wollen nun Bewegung in die Angelegenheit mitt einer Landtagsanfrage bringen, heißt in der Pressemitteilung.

Mehr zum Thema Ortschaftsrat Oberneudorf Unterhaltung der Feldwege bleibt Daueraufgabe Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Verkehr Mindestens für Lkw: Bretzinger fordern „Tempo 30“ Mehr erfahren

Wer es tatsächlich ernst meine mit der Verkehrswende im ländlichen Raum, der dürfe hier nicht mauern, sondern müsse vielmehr mit der Reaktivierung des Bedarfshaltes in Vorbachzimmern ein positives Signal für eine dringend notwendige Stärkung der Tauberbahn setzen, forderte MdL Brauer.

Im Anschluss reiste Brauer weiter nach Lauda-Könighofen. Im Rahmen einer Mitgliederversammlung des dortigen FDP-Stadtverbandes berichtete der Parlamentarier unter anderem über die aktuellen Geschehnisse rund um die grün-schwarze Grundsteuerreform sowie über die Forderungen der Freidemokraten bei der Bildungspolitik.

Lauda-Königshofens Bürgermeister Dr. Lukas Braun machte deutlich, wie stark die Kommune als Schulträger in jüngster Zeit in den Bildungsbereich investiere.

Leider seien im Bereich der Lehr-und Lerninhalte die Weichen auf dem bildungspolitischen Sektor durch die Landesregierung „völlig falsch“ gestellt, was zur Folge habe, dass Baden-Württemberg im Ländervergleich im Bildungsranking immer weiter zurückfalle, und sich innerhalb eines Jahrzehnts von einem Spitzen- hin zu einem Abstiegsplatz zurückentwickelt habe. pm