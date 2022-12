Bäume naturgemäß schneiden

Künzelsau. Der Landschaftserhaltungsverband Hohenlohekreis veranstaltet in Zusammenarbeit mit den Kommunen Schöntal, Pfedelbach und Künzelsau sowie dem Obstbaumwart und Diplom-Forstwirt Hansjörg Winter, drei Kurse zum naturgemäßen Schnitt von Obstbaumhochstämmen.

Schöntal: Freitag, 13. Januar, Theorie von 18 bis 21 Uhr in der „Alten Schule“ in Schöntal-Oberkessach; Samstag, 14. Januar, von 9 bis 16 Uhr auf Streuobstwiesen in Schöntal. Der Kurs richtet sich an Interessierte ohne Vorkenntnisse in der Obstbaumschnitttechnik (Anfänger). Eine Kursgebühr wird für alle Kurse erhoben und beinhaltet Schulungsunterlagen sowie eine kompetente Betreuung durch den Referenten. Für die jeweiligen Praxistage sollte geeignete Kleidung inklusiv Arbeitshandschuhe und Werkzeug (Baumschere und -säge), mitgebracht werden. Pfedelbach: Donnerstag, 19. Januar, Theorie von 18 bis 21 Uhr im Bürgersaal (Schloss) in Pfedelbach. Freitag, 20. Januar, Praxis von 9 bis 16 Uhr auf Streuobstwiesen in Pfedelbach. Der Kurs richtet sich an Interessierte ohne Vorkenntnisse in der Obstbaumschnitttechnik (Anfänger). Kompetente Betreuung durch den Referenten. Künzelsau: Samstag, 28. Januar, Praxis von 9 bis 16 Uhr auf Streuobstwiesen in Künzelsau. Der genaue Treffpunkt wird noch bekannt gegeben. Der Kurs richtet sich an Interessierte mit Vorkenntnissen in der Obstbaumschnitttechnik (Fortgeschrittene), die bereits an einem Obstbaumschnittkurs teilgenommen haben und ihre Kenntnisse vertiefen möchten. Eine Kursgebühr wird erhoben. Teilnahme nur nach Anmeldung.

Anmeldungen direkt beim Landschaftserhaltungsverband, bevorzugt per E-Mail an Anne.Boehm@Hohenlohekreis.de. oder unter Telefon 07940/181927 bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Es besteht die Möglichkeit, sich auf eine Warte- beziehungsweise Interessensliste für kommende Obstbaumschnittkurse setzen zu lassen