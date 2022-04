Baby-Ernährung umstellen

Künzelsau. Die Einführung von Beikost bei Babys ist Inhalt des Online-Vortrags „Stillen – was kommt danach?“ am Mittwoch, 18. Mai, von 9.30 bis zirka 11 Uhr. In den ersten vier bis sechs Lebensmonaten, ist Muttermilch beziehungsweise Säuglingsnahrung die beste Mahlzeit für den Säugling. Danach reichen der Energie- und Nährstoffgehalt nicht mehr aus. Beim Vortrag „Stillen – was kommt danach?“, lernen die Teilnehmer den Ernährungsplan für das erste Lebensjahr ihres Kindes kennen. Sie erhalten damit eine Orientierungshilfe für die Umstellung von der Milch auf feste Nahrung. Der Online-Vortrag findet im Rahmen der Landesinitiative Bewusste Kinderernährung (BeKi) statt und wird von BeKi-Referentin Andrea Häusele gehalten. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine Anmeldung ist bis Mittwoch, 11. Mai, unter http://webinare-lawiamt.lra-hok.de., erforderlich. Genauere Informationen sowie der Teilnahme-Link, werden am Tag vor der Veranstaltung per E-Mail verschickt.

