Autos mit Steinen beworfen

Crailsheim. Ein 21-jähriger Mann war am Dienstag gegen 19.30 Uhr aufgefallen, da er in der Dr.-Bareilles-Straße Steine auf Fahrzeuge warf. Gegen 20.30 Uhr meldete eine weitere Verkehrsteilnehmerin, dass der junge Mann ihr auf der L 2218 bei der Abzweigung nach Ofenbach vor das Auto gelaufen wäre und sie zu einem Bremsmanöver gezwungen hätte. Anschließend habe der 21-Jährige sie beleidigt und mit einem Stein eine Scheibe des Pkw beschädigt. Die Alarmierten Polizeibeamten wurden von dem Mann ebenfalls mit Beleidigungen überzogen. Der Mann wurde zunächst in Gewahrsam genommen und später aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes in eine Fachklinik gebracht.

