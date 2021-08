Autofahrer leistet Widerstand

Bibersfeld. Ein 67-jähriger befuhr am Mittwoch gegen 15.30 Uhr mit seinem Fiat Punto die K 2669 Richtung Bibersfeld. Hierbei überfuhr er mehrfach den Mittelstreifen, so dass der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Der 67-Jährige verhielt sich von Beginne unkooperativ und aggressiv gegenüber den Beamten. Als sich der Mann bedrohlich gegen die Beamten stellte, sollte der Mann mit Handschließen geschlossen werden. Hiergegen wehrte er sich massiv und leistete heftigen Widerstand. Während der Maßnahme bedrohte und beleidigte er die Beamten. Der 67-Jährige sowie ein Polizeibeamter wurden bei dem Vorfall jeweils leicht verletzt. Bei dem Polizeibeamten trat Dienstunfähigkeit ein. Der 67-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme gebracht. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von rund 0,8 Promille ergeben. pol

