Autofahrer gefährdet Radfahrer

Baldersheim. Ein Zeuge beobachtete am 3. Juni gegen 19.45 Uhr, wie ein goldfarbener Renault den Gollachweg in Richtung Uhlenmühle in Baldersheim (Landkreis Würzburg) befuhr. Am dortigen Radweg sei es dann zu einer gefährlichen Situation gekommen, als der Pkw-Fahrer einem von rechts kommenden jugendlichen Radfahrer die Vorfahrt genommen habe. Der bevorrechtigte Radfahrer sei gezwungen gewesen, stark abzubremsen, um einen Verkehrsunfall zu verhindern.

Durch den Einsatz des Zeugen und die Ermittlungen der Polizei konnte ein möglicher Fahrzeugführer festgestellt werden. Da dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand, laufen nun die polizeilichen Ermittlungen gegen ihn wegen einer möglichen Gefährdung des Straßenverkehrs. Um den genauen Tathergang zu ermitteln, benötigt die Polizei nun Zeugen, die die Gefahrensituation beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können.

Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt unter der Telefon 09331/8741-130 in Verbindung setzen. Auch der geschädigte Radfahrer wird noch gesucht.

Er war möglicherweise in Begleitung seiner Eltern. Auch sie sollen sich melden.

