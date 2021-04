Eine 19-jährige Frau hat bei der Polizeidienststelle Anzeige wegen Betruges. Unbekannte hatten ihre Kreditkarte zweimal in Costa Rica benutzt und ihr Konto mit knapp 200 Euro belastet. An die Karte der Studentin, die aus dem nahen Baden-Württemberg stammt, kamen die Täter durch einen Autoaufbruch, am 5. April, in dem mittelamerikanischen Land. Die junge Frau hatte ihren Rucksack im Miet-auto

...