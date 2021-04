Auto verliert linkes Vorderrad

Gollhofen. Kurz vor 20 Uhr verlor am Sonntag ein Pkw im Baustellenbereich der Autobahn auf Höhe Gollhofen das vordere linke Rad. Die 29-Lenkerin hatte kurz vorher bemerkt, dass ihr Auto an Stabilität verliert und komische Geräusche macht. Die junge Frau hatte Glück, dass sie nicht schnell fuhr, keine anderen Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe waren und ihr VW Polo bis zum Stillstand keine Leitplanke oder Baustelleneinrichtung touchierte. So blieb es bei zirka 2500 Euro an Eigenschaden. Ihr Pkw wurde mit einem Abschleppdienst geborgen. Hinweise auf ein vorsätzliches Lösen der Radschrauben sind nicht gegeben. In diesem Zusammenhang wird von der Polizei darauf hingewiesen, dass nach dem saisonalen Räderwechsel die Radschrauben nochmals auf ihre Festigkeit zu überprüfen sind. pol

