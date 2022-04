Auto überschlug sich auf der L 1020

Niederstetten. An einer Kreuzung an der Landesstraße 1020 bei Niederstetten ereignete sich am Donnerstag gegen 13.40 Uhr ein Unfall, bei dem sich ein Fahrzeug überschlug. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer wollte bei einer Ausfahrt die Landesstraße überqueren, als er vermutlich die Geschwindigkeit des auf der vorfahrtberechtigten Straße fahrenden Mercedes falsch einschätzte. Beim Überqueren versuchte er abzubremsen, doch der Mercedes streifte die vordere Stoßstange seines Pkw. Er kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 65-jährige Fahrerin des Mercedes erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 14 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

