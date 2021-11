Auto erfasst Fußgängerin

Crailsheim. Eine 19-jährige Fußgängerin wollte am Samstag gegen 18 Uhr die Worthingtonstraße in Richtung der Jagstbrücke überqueren. Dabei wurde sie von einem Pkw-Fahrer, welcher von der Bahnhofstraße nach links in die Worthingtonstraße einbog, erfasst.

Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geworfen und verletzte sich dabei leicht.

Nachdem der Autofahrer ausgestiegen war und sich nach dem Befinden der 19-Jährigen erkundigt hatte, fuhr er weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Polizeirevier Crailsheim sucht nun nach dem Fahrer.