Feuchtwangen. Wann kann es endlich wieder Theater geben? Mit Publikum und Schauspielern auf der Bühne? Doch jetzt ist klar: In Bayern werden die weiteren Öffnungsschritte ausgesetzt. So muss nun auch der Theaterabend mit Ulrich Westermann am Freitag, 26. März entfallen. Der Kreuzgang-Schauspieler wäre an diesem Tag ab 20 Uhr in der Stadthalle Kasten mit dem Monolog „Die Nacht kurz vor den Wäldern“ von Bernard Marie Koltès zu erleben gewesen.

Da die Veranstaltung nicht nachgeholt werden kann, wird der Kartenpreis voll erstattet. Abonnenten werden auch telefonisch über den Ausfall und die Kartenabwicklung informiert. Inhaber von Einzelkarten werden gebeten, sich mit dem Kulturbüro in Verbindung zu setzen: per Telefon unter 09852 / 90444 sowie per E-Mail an kulturamt@feuchtwangen.de. Nun hoffen die Verantwortlichen auf einen Kulturstart nach Ostern, wenn am 9. April Atischeh Hannah Braun in Feuchtwangen zu Gast sein soll – und nicht zuletzt „hoffen wir auf einen einzigartigen Theatersommer mit den Kreuzgangspielen“. pm