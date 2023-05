Austausch der Belüftungseinrichtung nötig

Röttingen. Für die Tiefbauarbeiten zur Erschließung des Baugebiets „Am Schirm“, die nach Einschätzung von Bürgermeister Engelbert Zobel Ende Mai beginnen werden, wurde die Firma Leonhard Weiß GmbH & Co KG mit dem Angebotspreis von rund 1,13 Millionen beauftragt. Darin sind auch Kosten für andere Projekte enthalten. Der Gesamtkostenanteil für den Abwasser-Zweckverband Bieberehren/Röttingen beträgt 421 000 Euro, für den es von der Verbandsversammlung grünes Licht gab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Kosten für die Sanierung und den Austausch von insgesamt 33 Schachtdeckeln der Ortsdurchfahrt im Bereich der Hauptstraße von Bieberehren werden knapp 10 000 Euro angesetzt.

Wie bereits berichtet, ist bei der Überrechnung der Röttinger Mischwasserbehandlung aufgefallen, dass diese nicht mehr den neuesten Richtlinien entspricht. In diversen Sitzungen stellte das Ingenieurbüro Horn und Büro ProTerra mehrere Varianten für eine Lösung vor. Aus hydraulischer und abwassertechnischer Sicht ist die Abwasserschiene im Dürrleinsgraben die beste Lösung. Um den neuen Kanal aber mit einer Kamera befahren und untersuchen zu können, benötigt man eine Wegbreite von mindestens drei Meter. Diese kann nur an einigen Stellen eingehalten werden. In einigen Bereichen ist der Weg für Baufahrzeuge zu schmal, weswegen man den Kanal in geschlossener Bauweise quer unterhalb der vorhandenen Gärten verlegen müsste. Dies erfordert auch den Eintrag einer Grunddienstbarkeit. Außerdem sind Grunderwerbe erforderlich, bei denen noch Gespräche mit den Grundstückseigentümern gesucht werden müssen. Um die beste Möglichkeit endgültig herauszufinden, wird ein Ortstermin mit dem Eibelstädter Ingenieurbüro Horn gesucht.

Mehr zum Thema Stadt zieht Resümee Neuer Festwirt richtet Gauvolksfest aus Mehr erfahren

Einstimmig entschied sich die Versammlung, dem vom technischen Leiter der Versorgungsbetriebe, Burkard Dürr, beantragten Einbau einer neuen Pumpe an der Pumpstation Röttingen in Höhe von 14 000 Euro zuzustimmen. Laut Dürr könne man fast die Hälfte an Strom einsparen und die Anschaffung würde sich in kurzer Zeit amortisieren.

Überfällig ist der Austausch der Belüftungseinrichtung im Belebungsbecken der Kläranlage, die bereits beim Neubau 1999 eingebaut wurde. Energetische Gründe aber vor allem die Verbesserung des Schlammindexes ist ein ganz entscheidender Faktor für den rund 100 000 Euro teuren Austausch. Beim Förderprogramm des Umweltbundesamtes gäbe es maximal eine dreißigprozentige Förderung.

Die Verwaltung wurde daher beauftragt, diese Richtlinien abzuklären. Den Planungsauftrag erteilte das Gremium an das Ingenieurbüro Horn und ProTerra.

Laut Burkard Dürr können auch hier Stromkosten von rund dreißig Prozent eingespart werden. Die Idee, einer Photovoltaikanlage auf der „Buckel-Scheune“ rechnet sich laut Dürr nicht. Laut AZV-Vorsitzender Hermann Gabel sind die Kosten für Dachsanierung inkl. Dachziegel zu hoch. brun