Ausstellung über Alte in Nepal

Rothenburg. Die Journalistin, Buchautorin und Pressefotografin Christa Jäger-Schrödl hat Nepal im Jahr 2013 erstmalig besucht und hielt ihre Erlebnisse in beeindruckenden Fotografien fest. Jetzt geht eine Auswahl dieser Bilder speziell für Senioren auf die Reise von Seniorenheim zu Seniorenheim.

Vernissage am 26. November

Die Ausstellung „Tibet – Nepal – Alte Menschen im ärmsten Land Asiens“ ist ab Freitag, 26. November im Seniorenheim Bürgerheim im Spitalhof 4 zu sehen.

Die Vernissage findet am Freitag, 26. November, um 13.30 Uhr statt. Anmeldungen zur Vernissage per e-mail unter: info@atelier-cj.de. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 10. Januar.

Die Fotografin Christa Jäger-Schrödl gibt Einblicke in das bescheidene Leben älterer Menschen und tibetischer Flüchtlinge in Nepal. Bilder aus einem tibetischen Altenheim finden sich ebenso in der Ausstellung wie die Aufnahmen der Praxis eines Arztes für tibetische Medizin.

Ihre Fotos zeigen außerdem Eindrücke von der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu, von der Hippiestadt Pokhara am Phewasee und natürlich vom Himalaya.