Einen neue Ausstellung der „ARTgenossen“ steht ab Samstag, 4. September bis Sonntag, 11. September in der Schrannenscheune in Rothenburg ob der Tauber an (Öffnungszeiten: täglich 14 bis 21 Uhr; Eintritt frei).

Das Thema lautet „Grotesk – Selbstbild, Fremdbild, Wiederaneignung“ – als Antwort auf die aktuelle Sonderausstellung „Pittoresk“, die im Rahmen des Themenjahres derzeit im

...