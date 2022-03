Außergewöhnliche Lage

Crailsheim. Um ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete zu haben, kann der Landkreis ab dem 26. März auch auf die Crailsheimer Großsporthalle zugreifen. Die Berufsinformationstage werden aus diesem Grund auf den 30. April in die Stadthalle Hangar verlegt. Der Landkreis hat die Außergewöhnliche Einsatzlage festgestellt und mit dem Aufbau erster Notunterkünfte begonnen. Da absehbar ist, dass diese Kapazitäten nicht ausreichen werden, soll die Zahl der Unterbringungsmöglichkeiten weiter ausgebaut werden. Nach einer Anfrage des Landratsamtes Schwäbisch Hall hat die Stadtverwaltung Crailsheim entschieden, die Großsporthalle zeitnah zur Verfügung zu stellen. Ab dem 26. März kann der Landkreis demnach über die Halle verfügen und diese zur Notunterkunft umfunktionieren. Die Berufsinformationstage, die ursprünglich dort am 9. April hätten stattfinden sollen, werden auf den 30. April in die Stadthalle Hangar verlegt. Die Verwaltung hat die betroffenen Schulen und Vereine darüber informiert, dass die Halle bis auf weiteres nicht mehr genutzt werden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1