Ausnahmegeiger zu Gast

Rothenburg. Außergewöhnliche musikalische Talente aus Baden-Württemberg werden am Sonntag, 11. Juli, ab 15 Uhr in der Evangelischen Tagungsstätte Wildbad Rothenburg eine „Summer Music“ präsentieren. Mit dabei: der elfjährige Geiger Leander Hennes Resch. Der junge Ausnahmemusiker debütierte als Achtjähriger in der New Yorker Carnegie Hall. Auch danach trat er in vielen renommierten Konzertsälen auf.

Im Theatersaal des Wildbads musiziert Leander Hennes Resch als Stargast in einem Konzert mit vier weiteren jungen Instrumentalistinnen und Instrumentalisten aus Filderstadt.

Der Ausnahmegeiger Leander Hennes Resch ist am 11. Juli zu Gast im Rothenburger Wildbad. © Veranstalter

Ausgebildet bei „Filum“ – die Musikschule Filderstadt –, sind auch sie auf Bundes- sowie Landesebene bei Wettbewerben erfolgreich oder bereiten sich auf eine professionelle künstlerische Laufbahn vor. In der „Summer Music“ konzertieren sie unter anderen Werke von Joseph Haydn, Felix Mendelssohn Bartholdy, Frédéric Chopin und Peter Tschaikowsky. Die Moderation und Leitung des Konzerts hat Julia Goldstein, Konzertpianistin und Klavierpädagogin der Exzellenz-Klasse am Filum in Filderstadt. Das Sonntagscafé findet von 13.30 bis 17 Uhr statt.

Anmeldung zum Konzertbesuch und Beachtung der aktuellen Corona-Bestimmungen sind erforderlich, weitere Informationen unter Telefon 09861/977-0; info@wildbad.de. Am Sonntag, 11. Juli, ist um 13 Uhr außerdem eine Führung im Wildbad Rothenburg zu den Werken des Projekts „art residency wildbad“.

Seit 2017 lädt die Tagungsstätte Wildbad auf Vorschlag einer Fachjury jährlich neue Künstlerinnen und Künstler oder Künstlergemeinschaften zu mehrmonatigen Arbeitsaufenthalten ein. Sie werden gebeten, ortsspezifische Kunstwerke zu schaffen, die dauerhaft im Park verbleiben. Zu den bisher vier Kunstwerken im Wildbad-Park gibt es am Sonntag, 11. Juli, 13 Uhr eine Fachführung mit Gunther Reese, Kunstbeauftragter der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

Treffpunkt ist das Rondell am Haupteingang des Wildbads. Anmeldungen per e-mail info@wildbad.de, Telefon 09861/977-0.