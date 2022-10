Ausgiebig stöbern

Igersheim. Die nächste Kinderkleiderbörse des Bürgernetzwerks findet am Samstag, 12. November, von 9 bis 12 Uhr in der Erlenbachhalle statt. Zum Verkauf angeboten werden: Aktuelle Herbst-Winterkleidung und Schuhe für Kinder und Jugendliche bis Größe 170, Umstandsmoden, Lern- und Spielsachen, Bücher, Software, Kindermöbel, Kinderfahrzeuge aller Art und Babygebrauchsgegenstände.

Verkäufer-Anmeldung und Nummernvergabe: nur am Samstag, 5. November, ab 9 Uhr unter Telefon 0151/47805823. Anlieferung der Waren am Freitag, 11. November, von 14.30 bis 17 Uhr, Abholung der Waren/Auszahlung am Samstag, 12. November, von 16 bis 17 Uhr. Neue Helfer für Auf- und Abbau, Sortieren, Computer, Plakatverteilung, Organisation sind willkommen. Zehn Prozent des Verkaufspreises werden für gemeinnützige Projekte einbehalten.

Anmeldung für bereits registrierte Helfer früherer Börsen sind nur ab sofort bis Mittwoch, 19. Oktober, an die bekannte E-Mail-Adresse für Helfer zu richten. Nicht bestätigte Helfernummern werden danach für interessierte Verkäufer freigegeben. Bei der Anmeldung angeben: bisherige Verkäufer-Nummer, gewünschte(r) Einsatzbereich und Einsatzzeit. Ab Montag, 7. November, ist der Helferplan mit Verkäufer-Nummer und Einsatzbereich unter www.igersheim-aktiv.de verfügbar. Kontakt BNW: E-Mail buergernetzwerk@igersheim.de., Telefon 07931/49722 (keine Nummernvergabe).

Zum Verkauf angenommen werden pro Verkäufer maximal zwei stabile Kartons zu maximal 60 Liter Fassungsvermögen oder vergleichbare Wäschekörbe; großformatige Waren wie Kinderfahrzeuge, -möbel oder große Spielsachen werden zusätzlich angenommen.