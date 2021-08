Ausgelassen gefeiert

Röttingen. Unterhaltsam wurde es kürzlich im Alloheim Seniorenzentrum „Taubertal“ in Röttingen. Mit Musik und guter Laune feierte die Einrichtung ihr Sommerfest. Das vielseitige Rahmenprogramm und die kulinarischen Köstlichkeiten sorgten für ausgelassene Stimmung.

„Unser Sommerfest war ein voller Erfolg“, freut sich Franziska Helbig, Leiterin des Sozialen Dienstes im Alloheim Seniorenzentrum „Taubertal“ in der Poststraße. Dem feierlichen Gottesdienst von Pfarrer Hanft folgte ein bunter Strauß an Unterhaltungspunkten. Neben einem Weitflug-Wettbewerb mit Gasballons begeisterte vor allem die Bauchtanzgruppe der Tanzvilla Creglingen das Publikum. Im Anschluss übernahm Alleinunterhalter Klaus Hofacker das musikalische Zepter. Mit den Hits vergangener Jahrzehnte rundete er die Stimmung ab. Seine Schlager luden zum Tanzen, Mitsingen und Schunkeln ein und weckten bei so manchem Bewohner längt vergessene Erinnerungen.