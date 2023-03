Aus Gaudirennen wurde Weltmeisterschaft

Braunsbach/Steinkirchen. Das beschauliche Kochertaldorf Steinkirchen wird am Samstag, 5. August, definitiv wieder Kopf stehen. Mit dem Fall der Corona-Vorschriften und der passenden Fruchtfolge stehen endlich wieder ausreichend Grashänge für die Bergmäher-WM im Teilort von Braunsbach (Landkreis Schwäbisch Hall) zur Verfügung.

2017 fand die letzte Weltmeisterschaft statt. Unter dem Stichwort „Bergmäher WM“ findet man heute noch den Beitrag des SWR-Fernsehteams, der mittlerweile über eine halbe Million Mal angeklickt wurde. Die Kommentare schwanken zwischen ungläubigem Staunen, welche verrückte Ideen manche Leute doch haben und völliger Begeisterung.

„Verrickt muss mer scho ä weng sei“ stimmt auch Heinz Göltenboth, Kopf des Organisatorenteams, zu. Aus einer Bierlaune heraus entstand die Idee, eine Meisterschaft im Bergmähen durchzuführen. Nach dem großen Erfolg in Kombination mit dem beliebten Schleppertreffen, welches ebenfalls wieder stattfinden wird, stellten die Steinkirchener fest, dass es tatsächlich keine vergleichbare Meisterschaft gibt und so wurde aus einem Gaudirennen eine Weltmeisterschaft. Bisher hat sich zwar noch nie jemand aus dem Ausland angemeldet, „aber dafür können wir schließlich nichts“, so der Vorsitzende des Bürgervereins, Wolfgang Unrath. Auch der seit 2017 amtierende Weltmeister aus Kupferzell-Feßbach, Gerd Wägele, fürchtet die internationale Konkurrenz nicht. Schließlich haben die steilen Hänge im Hohenlohischen so ihre Besonderheiten, die man kennen muss. Lokalmatador Wägele ist auf jeden Fall motiviert, seinen Titel zu verteidigen und trainiert schon fleißig auf den heimischen Hängen. Die Mähgeschwindigkeit ist bei der Meisterschaft jedoch nicht allein entscheidend. Unter den kritischen Blicken einer Fachjury wird auch die Qualität des Schnitts, das Alter des Bergmähers und das authentische Auftreten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer berücksichtigt. Der Film im Internet ist für die WM-Piloten in vielerlei Hinsicht interessant, meint Heinz Göltenboth und lässt sich so noch einen kleinen Tipp entlocken. Interessierte können sich ab sofort bei Heinz Göltenboth, Telefon 07906/89189 ab 18 Uhr) nach den Teilnahmebedingungen erkundigen oder sich gleich für die 3. Bergmäher-WM anmelden.

Auch helfende Hände von nah und fern sind willkommen. Bei der zweiten Weltmeisterschaft wurde bereits die magische Marke von 1000 Zuschauern deutlich überschritten.