Aus der jüdischen und arabischen Welt

Niederstetten. Die Erzählerin Revital Herzog ist am Samstag, 9. Oktober, 17 Uhr, im Kult im Rahmen der Jüdischen Kulturtage im Taubertal in Niederstetten zu Gast.

Revital Herzog ist die in Israel geboren und aufgewachsene Enkelin eines persisch-jüdischen Märchenerzählers, der in Tel-Aviv wirkte und die Menschen seiner Stadt mit seinen Erzählungen erheiterte. Die Gabe des freien Erzählens hat sie wohl von eben diesem Großvater geerbt.

„Komm an den Tisch unter dem Mandelbäumchen“ – im Frühjahr wenn die Mandelbäume blühten, fanden sich zu den Erzählungen ihrer Großeltern lauschende Kinder ein. Diese frühen Erlebnisse geben ihrem Erzählkonzert seinen Namen.

Jüdisch, persisch, irakisch: die gemeinsamen Wurzeln, die gemeinsame Heimat, die Landschaft Israel-Palästinas: Revital Herzog verwebt das Alles zu einem wunderbaren Geschichtenteppich der Kulturen. Revital Herzog hat an der Universität Jerusalem Kunstgeschichte und Folklore studiert und ist seit 2016 Mitglied im Verband der Erzählerinnen und Erzähler. Karten gibt es in allen Kundenforen der FN, online unter OKticket.de oder in der städtischen Mediothek, Telefon 07932/ 60032, mediothek@niederstetten.

Die Veranstaltung findet unter den tagesaktuellen Corona-Vorgaben des Landes Baden-Württemberg statt.