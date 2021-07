Auffahrunfall mit Folgen

Sommerhausen. In der Auffahrt der B 13 ereignete sich am Donnerstag gegen 8 Uhr ein Unfall zwischen zwei Schülertransportern. Die 55-jährige Lenkerin eines mit vier Schülern besetzten Kleintransportes wollte in Sommerhausen auf die B 13 Richtung Würzburg auffahren. Als sie gerade einbiegen wollte, erkannte sie noch rechtzeitig, dass ein von links kommender Verkehrsteilnehmer verbotswidrig durch die Baustellenabsperrung/Ableitung fuhr. Die Frau bremste daraufhin ihren Transporter ab. Hinter der 55-Jährigen befand sich ein weiterer, mit vier Schülern besetzter Kleintransporter. Dessen 66-jährige Lenker nahm den Bremsvorgang des vorausfahrenden Schulbusses zu spät wahr und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurden in dem vorausfahrenden Transporter die 55 Lenkerin, eine 19-Jährige und ein Sechsjähriger leicht verletzt und klagten über Kopf-, Nacken-, und Beinschmerzen. Die Insassen des auffahrenden Transporters blieben unverletzt.

Die Kinder und Jugendlichen wurden durch die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Ochsenfurt bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes an der Unfallstelle betreut. Der Rettungsdienst traf kurze Zeit später ebenfalls an der Unfallstelle und kümmerte sich um die medizinische Erstversorgung vor Ort. Der Sechsjährige wurde zur weiteren Abklärung, in Begleitung seiner Mutter, durch den Rettungsdienst in die Uniklinik nach Würzburg gebracht.

An den beiden Kleintransportern entstand ein Schaden von etwa 17 000 Euro. Die weitere Sachbearbeitung zu dem Unfall wird von der Polizeiinspektion Ochsenfurt geführt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, besonders auch zu dem verbotswidrig durch die Absperrung fahrenden Fahrzeug machen können, sollen sich mit der Polizeiinspektion Ochsenfurt, Telefon 09331/8741130, in Verbindung setzen.