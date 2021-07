Auf Trick nicht hereingefallen

Rothenburg. Ein 61-jähriger Rothenburger schrieb im Internet ein Motorrad zum Verkauf aus. Es meldete sich auch gleich ein Interessent, der den Kaufpreis in Höhe von 1400 Euro akzeptierte und einen Scheck schickte. Der Scheck allerdings war auf 5000 Euro ausgestellt. Der Verkäufer hätte, so der Plan des Käufers, dem Abholer des Motorrades die überzähligen 3600 Euro in bar übergeben sollen. Der Verkäufer ließ sich auf diesen Handel jedoch nicht ein und erstattete Anzeige. Die Masche ist bekannt. Im Nachhinein hätte sich der Scheck als ungedeckt erwiesen und sowohl das Motorrad als auch die 3600 Euro wären weg gewesen.

