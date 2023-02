Auf Schusters Rappen unterwegs

Rothenburg. Die 43. Volkswandertage des TSV 2000 Rothenburg finden am Wochenende 25. und 26. Februar 2023 statt. Voll in den Vorbereitungen für die größte Volkssportveranstaltung in der Region steht die Truppe der Wanderabteilung. Seit dem ersten Wandertag 1979 haben bis heute fast 300 000 Wanderfreunde die Veranstaltung besucht und vor allen die gute Organisation und Streckenauswahl schätzen und lieben gelernt. Rothenburg und seine Umgebung zeichnet eine reizvolle und abwechslungsreiche Landschaft aus. Auch für dieses Jahr wurden Strecken wie jedes Jahr neu ausgewählt.

Bewegung an der frischen Luft dient nicht nur der Gesundheit. Man beachte die in dieser Zeit fehlende oder bei vielen sehr mangelhafte Bewegung, um gesundheitlichen Schäden vorzubeugen. Stress, langes Sitzen, eintönige Arbeit vor dem Computer und vieles mehr belasten unseren Körper stärker als viele vermuten. Auch die Freunde des Nordic-Walking sind willkommen.

An beiden Tagen bieten die Veranstalter Livemusik an Start und Ziel an, an beiden Tagen unterhält alle Besucher Hartl Perlefein. Außerdem werden die stärksten Gruppen am Sonntag um 12 Uhr geehrt.

Angeboten werden eine sechs, elf und 21 Kilomete lange Wanderstrecke sowie am Samstag die Wanderung um und durch die Rothenburger Altstadt. Alle Kinder und Jugendlichen unter 16 Jahren erhalten beim Kauf einer Startkarte eine Überraschung. Viele Streckenabschnitte waren bisher noch nicht im Programm der Wandertage angeboten.

Vereine, Stammtische und Gruppierungen aller Art sind aufgerufen, sich an den Wandertagen zu beteiligen. Für Gruppen ab 25 Personen gibt es Ehrenpreise. Anmeldungen sind sogar noch am Veranstaltungstag jederzeit möglich.

Inzwischen liegen bereits Anfragen aus Luxemburg, Belgien, Frankreich und Österreich sowie aus allen Teilen Deutschlands vor.

Als weiteren Höhepunkt bietet der TSV seit 1. August 2005 einen permanenten IVV-Wanderweg in Rothenburg an, den man täglich erwandern kann. Die Streckenlänge wurde auf acht, zwölf und 19 Kilometer erweitert. Start und Ziel befindet sich im Hotel „Zur Post“ in der Ansbacher Straße. Nachfolgend ein Blick auf die Details: Start: Sporthalle Erlbacher Straße 5, Startzeiten: Samstag, 25. Februar: von 8 bis 12 Uhr (sechs, elf und 21 Kilometer), 12 bis 15 Uhr Altstadtwanderung. Sonntag, 26. Februar: von 8 bis 11 Uhr (21 Kilometer), von 8 bis 13 Uhr (sechs und elf Kilometer).