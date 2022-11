Auf hohem musikalischen Niveau das Publikum in den Wilden Westen entführt

Niederstetten. Viel zu lange mussten die Fans der Vorbachtaler Musikanten auf diesen Tag warten: Corona verhinderte seit 2020 Konzerte der Niederstettener Bläserformation. Jetzt aber: Durchstarten. Unter dem Motto „Ab in den wilden Westen“ luden die 50 Bläser gemeinsam mit dem rund 20-köpfigen Jugendorchester zur musikalischen Visite ins Land von Stars and Stripes.

Das Publikum ließ sich nicht lange bitten: Als längst nicht ausreichend erwies sich die Plan-Bestuhlung, und trotz Nachbestuhlung entlang der Saalseiten und der Hallenrückwand ergatterte mancher Fan nur noch einen Stehplatz im Foyer der Alten Turnhalle.

Wildwest schon am Eingang: Ein Cowboy – genauer: eine stilecht gekleidete Schaufensterpuppe – dazu weitere Western-Accessoires wie indianischen Gruppen zugeschriebene Fransenkostüme samt Spielzeugpferdchen und selbstverständlich die amerikanischen Nationalfarben als Ballons und in Stern- und Streifenform versetzten bereits am Eingang in die richtige Stimmung, und vom Rednerpult her winkte die Freiheitsstatue. Das Grundgefühl für Musizierende wie Publikum: „Endlich wieder!“

Mit gekonnter Moderation leiteten die beiden Vorsitzenden Jana Frieß und Matthias Döhler durchs „Flugprogramm“ – Frieß begrüßte in vollendeter Stewardessenmanier „Ladies and Gentlemen on board of flight Vorbachtaler Musikanten 1974“, Döhler ergänzte perfekt „steidemerisch“. Beide freuten sich sichtlich, dass neben Amtsverweser Simon Michler, Musikschulleiter Andreas Straßer und Pfarrer Silzle der Vorsitzende des Blasmusikverbands Baden-Württemberg Martin Dasing, der Einladung gefolgt war.

Mit schwungvollen US-Klängen begrüßte das Jugenorchster: „Summon the Heroes“, „On-Line March“, „Pirates of the Caribbean“ und – ihr Lieblingshit; bitte mitklatschen! – „Seven Nation Army“ setzten die rund 20 Jungbläserinnen und Jungbläser bereits erstklassige bläserische Akzente – und das beim für etliche von ihnen überhaupt ersten öffentlichen Auftritt vor so großem Publikum.

Mit James Curnows „Olympic Fanfare an Theme“, unvergessenen Klängen von Ennio Morricone und „Shennendoah“ übernahmen dann die Vorbachtaler Musikanten – unglaubliche 50 Musizierende teilten sich den Platz auf der Bühne – die Reiseführung, ehe die beiden Jugendleiterinnen Jeanette Wörner und Mara Köhl 18 Jungmusikern und Jungmusikerinnen ihre bronzenen Abzeichen für die Teilnahme an den D1-Lehrgängen überreichten. Das Leistungsabzeichen in Gold überreichten dann die beiden Vorsitzenden an Katja Langer, die ihre D3-Theorieprüfung am Herbstfestsamstag ablegte. Mit Jacob de Haans „Oregon“-Hymne entließen die Vorbachtaler das Publikum in die Pause. Die Halbzeit-Urteile: „Wow!“ und „einfach fantastisch!“

Ehrungen

Wie kann man da noch steigern? Man kann: Mit John Philip Sousas „Stars an Stripes forever“, der perfekten Überleitung zu den anstehenden Ehrungen. Für ihre 20-jährige Fördermitgliedschaft ausgezeichnet wurden mit der Ehrennadel in Silber Arnd Wollinger und Uwe Ehnes, Silvia Glaser und Christoph Beckmann wird der Verein die Nadeln nachreichen. Gar seit drei Jahrzehnten fördern Günter König und Martin Haas die Vorbachtaler Musikanten, wobei nur König die Ehrennadel in Gold an diesem Abend persönlich entgegennehmen konnte. Die Ehrungen der aktiven Mitglieder übernahm Martin Dasing, der für den Bereich Hohenlohe zuständige Kreisverbandsvorsitzende des Blasmusikverbands Baden-Württemberg. Im Eiltempo, so Dasing, mussten die Bläser und Bläserinnen nach der Corona-Zwangspause viele Stolpersteine überwinden. Für ihre jeweils 20-jährige aktive Mitgliedschaft im Verband zeichntete Dasing die beiden Klarinettistinnen Sarah Gentner, die vor ihrem Umzug nach Niederstetten in der Stadtkapelle Wildberg ihre musikalische Heimat hatte, und Kerstin Wolpert mit der Verbands-Ehrennadel in Silber aus.

Nachgereicht wird die Ehrennadel in Bronze Kai Wagner für seine zehnjährige aktive Tätigkeit. Die Fördernadel in Bronze trägt jetzt stolz Kerstin Wolpert, die in Silber Matthias Bromberger, die seit zehn beziehungsweise 15 Jahren als Notenwarte den Verein unterstützen – und ganz nebenbei reichlich Fahr-, Stau- und Versorgungsdienste übernehmen. Und dann wurde noch Otto Endres nach vorn gerufen, der seit glatt 65 Jahren sozusagen als Urgestein des Vereins zu den Aktiven der Vorbachtaler Musikanten zählt: Dasing überreichte ihm die Erich-Ganzenmüller-Medaille in Bronze samt Urkunde, eine noch nie dagewesene Ehrung in der Vorbachtaler-Historie. Der höchsten Auszeichnung des Blasmusikverbandes schlossen sich die beiden Vorbachtaler-Vorstände Jana Frieß und Matthias Döhler mit einer liebevoll gestalteten und sozusagen „privaten“ Urkunde der Auszeichnung an. Hochgerechnet habe seine Frau Gerlinde an insgesamt über 2100 Freitagabenden auf ihn verzichtet, so Döhler, ein Verzicht, der hoffentlich andauere, denn man brauche ihn als Althornisten, Unterhalter, Geschichtenerzähler, Organisator und Mitmensch ganz unbedingt.

Mit Kees Vlaks „New York Ouverture“, Harold Arlens „Over the Rainbow“, Elmer Bernsteins „The Magnificent Seven“, der romantisch-dramatischen Adele-Ballade „Skyfall“ und Fank Sinatras „Ol’ blue Eyes“ rundeten die Vorbachtaler ihren mit Ausritten, Zugfahren und Spaziergängen unterhaltsam-vergnüglich gestalteten USA-Rundflug ab.

Die mit kräftigem Applaus untermauerte Forderung nach Zugaben erfüllten Dirigent Oliver Hummel und seine Vorbachtaler mit „The Police Academy March“, „Gonna fly now“ und nochmals Sternenbanner-Sound.

Ganz klar: das Publikum genoss den sehr gelungenen, facettenreichen und musikalisch voll überzeugenden Blaskonzertabend in vollen Zügen.