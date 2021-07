Auf den Urlaub eingrooven

Künzelsau. Seit Anfang Juni bieten Gastronomen, Vereine und die Stadtverwaltung Künzelsau verschiedene Aktionen in die Künzelsauer Innenstadt an. „Sommer in der Stadt“ lautet das Motto, unter dem auch im vergangenen Jahr unter Corona-Bedingungen eine lockere und fröhliche Atmosphäre geboten werden konnte. Am Samstag, 10. Juli bewirtet der Griechische Schulverein ab 15 Uhr am Unteren Markt und sorgt mit griechischer Musik für Stimmung. Ab 18 Uhr übernimmt die Band „Jawa“ die musikalische Umrahmung. Aktionen schaffen Urlaubsfeeling an wechselnden zentralen Plätzen in Künzelsau: Unterer Markt, obere Hauptstraße, Oberer Bach, Busbahnhof und am Biergarten Wertwiesen. Liegestühle, Lounge-Möbel, Sandflächen und Pflanzen laden zum Verweilen ein. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist kostenfrei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1