Aub: Finanzlage in Folgejahren „angespannt”

Aub. Der Finanzhaushalt der Stadt umfasst im Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben von 4,063 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt 2,385 Millionen Euro. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 186 200 Euro übersteigt die vorgesehenen Schuldentilgungen von 52 325 Euro, so dass die Mindestzuführung erzielt wird. Entnahmen aus den Rücklagen sind ebenso wenig vorgesehen wie neue Kredite. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B von 395 Prozent und für die Gewerbesteuer von 380 Prozent bleiben unverändert.

Die wichtigsten Einnahmen sind der im Vergleich zum Vorjahr nahezu unveränderte Anteil an der Einkommensteuer von 794 700 Euro, die um 11 Prozent auf 440 900 Euro sinkende Schlüsselzuweisung und die um 95 000 Euro auf 625 000 Euro steigende Gewerbesteuer. Kanalbenutzungsgebühren setzt Kämmerin Kammleiter mit 500 000 Euro, Wasserverbrauchsgebühren mit 240 000 Euro an.

Bei den Ausgaben steigt die Kreisumlage um mehr als 18 Prozent von 545 000 Euro im Jahr 2021 auf 647 300 Euro im laufenden Jahr. Für Kamerabefahrungen und Unterhaltsmaßnahmen im Kanalnetz werden 100 000 Euro bereitgehalten. Für die beiden Kindergärten in Aub und Baldersheim sinken sowohl die Zuschüsse als auch die Ausgaben. Grund ist, dass die Anzahl der betreuten Kinder ebenfalls ständig sinkt. Die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft bleibt stabil bei etwas weniger als 350 000 Euro.

Im Vermögenshaushalt stehen als Einnahmen ausstehende Zuschüsse für die Baumaßnahme in der Etzelstraße mit 885 600 Euro, Zuschüsse aus dem ELER-Programm und Investitionszuweisungen vom Land für das Jugendzentrum im Dachgeschosses des Hauses der Wasserwacht mit 436 800 Euro und 259 000 Euro zu Buche.

Kosten entstehen erst noch

Die Ausgaben für das Jugendzentrum werden mit 340 000 Euro veranschlagt, für die Sanierung der beiden Häuser in der Etzelstraße werden 1,1 Millionen Euro eingestellt. Die Konzeptentwicklung „Marktplatz 25“ lässt sich die Stadt Aub 100 000 Euro kosten, ein gleicher Betrag ist für die Modernisierung des Kanalnetzes und der Kläranlage vorgesehen. Hier geht es allerdings nur um Planungen, die eigentlichen Kosten stehen erst in den Folgejahren mit voraussichtlich mehreren Millionen Euro an.

Durch zahlreiche Maßnahmen im vergangenen Jahr hat sich die allgemeine Rücklage der Stadt auf 560 000 Euro verringert. Die geplante Kreditaufnahme von 1,135 Millionen Euro musste nicht voll in Anspruch genommen werden, so dass sich auch die Pro-Kopf-Verschuldung nicht im befürchteten Umfang erhöhte. Im Jahr 2022 ist keine Neuverschuldung vorgesehen, doch schätzt Kammleiter die Haushaltslage auch für die kommenden Jahren als äußerst angespannt ein, stehen nach der Finanzplanung doch große Projekte beispielsweise bei der Abwasserbeseitigung an.

Die Ratsmitglieder der Unabhängigen Bürger kritisierten den Ansatz von 10 000 Euro für die Bedarfsplanung der Feuerwehren. Mit 15 000 Euro für Begrünungsmaßnahmen in Burgerroth könne man nicht viel anfangen. Man sei nicht gegen die Begrünung des Dorfplatzes aber „ein paar Bonsai in Kübeln und ein paar Alpenveilchen“ reichen nicht. Insgesamt gäbe man zu viel Geld für Planungen und Gutachten aus.

Die Finanzplanung der nächsten Jahre bis 2025 sieht Investitionen zwischen 1,9 Millionen Euro und 3,5 Millionen Euro vor. Insbesondere für Maßnahmen zur Modernisierung der Abwasserbeseitigung rollt laut Menth „ein Tsunami auf uns zu“.

Weitere Investitionsabsichten betreffen die Breitbandverkabelung im Rahmen der Giganetzrichtlinie oder die Renovierung zahlreicher Brückenbauten. Für die Neugestaltung des Kornmarktes in Baldersheim laufen derzeit die Planungen, die Umsetzung ist für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen.