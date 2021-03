Niederstetten. Drei Windkraftanlagen sind zwischen Rüsselhausen, Pfitzingen und Bronn gebaut worden. Dafür hat der Naturschutzfonds Baden-Württemberg Ausgleichsfelder in Aussicht gestellt.

AdUnit urban-intext1

Nun soll der Aschbach in Herrenzimmern renaturiert und revitalisiert werden. Zwei Bauabschnitte sind geplant. Ziel ist es, die Durchgängigkeit und die Sohlstruktur des Gewässers zu verbessern.

Rund 106 200 Euro sind für die Maßnahme vorgesehen. Weiter werden standortheimische Arten gepflanzt und gesät.

Ein Fachbüro für Wasserbau, das Büro IB Mohn aus Karlsruhe, übernimmt die Neugestaltung und erstellt dafür zunächst ein Konzept. Dafür genehmigte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend in der Alten Turnhalle ein Honorar von 11 067 Euro. sem