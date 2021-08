Asbachtal Ziel einer Wanderung

Niederstetten. Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Niederstetten, bietet am Freitag, 17. September, eine geführte Wanderung ins Asbachtal an.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Frickentalplatz in Niederstetten. Über die ehemaligen Weinberge am Heyerberg führt der Weg zunächst ins Gewann „Schöntal“. Anschließend geht es zum Waldgebiet „Heller Graben“. Nun genießen die Wanderer einen Blick auf Herrenzimmern und das schöne Asbachtal.

Kurz vor Herrenzimmern wird in südliche Richtung abgebogen. Nach wenigen Minuten wird der Asbachsee erreicht. Dort ist eine Rast mit Getränken/Vesper vorgesehen. Anschließend wird über Adolzhausen und dem Aussichtspunkt am „Bild“ wieder nach Niederstetten zurückgewandert. Die Wanderstrecke beträgt zirka zwölf Kilometer. Die Rückkehr nach Niederstetten ist für 17.30 Uhr geplant. Für die Wanderung wird festes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung empfohlen.

Anmeldung beim Kulturamt der Stadt Niederstetten bis zum 13. September unter Telefon 07932/91020. Die Führung ist kostenlos.

Die Gruppe ist auf 20 Teilnehmer begrenzt.